Израиль ведет одну из крупнейших с 2002 года операций на Западном берегу

«Масштаб операции очень сложно измерить, но с точки зрения количества задействованных сил, такого не было с 2002 года. В операции принимают участие несколько сотен военнослужащих из различных служб и подразделений, включая солдат ЦАХАЛ, офицеров спецподразделения пограничной полиции (ЯМАМ) и других», — рассказала собеседница агентства.
По ее словам, этот город «стал местом, в котором террористы чувствуют себя в безопасности».
«Все дороги ведут в Дженин. Деньги из Ирана и Газы на финансирование терроризма текут в Дженин. Украденное оружие, включая винтовки M16 и автоматы Калашникова, также направляют в Дженин», — добавила Михельсон.
По данным ЦАХАЛ, за последний год порядка 50 атак планировались из Дженина. Кроме того, среди израильтян, убитых в терактах в 2023 году, трое погибли от рук выходцев из этого города.
Собеседница агентства отметила, что у операции примерно десять целей, по достижении которых силовики уйдут из города. Отвечая на вопрос о том, какая военная техника задействована в Дженине, Михельсон заявила, что в городе нет израильских танков. По ее словам, используются боевые машины пехоты, инженерные автомобили, а также авиационные средства.
В ночь на понедельник крупные силы ЦАХАЛ вошли в город, после чего начались вооруженные столкновения силовиков с палестинцами. Начало операции предварялось авиаударом по инфраструктуре боевиков.
По данным палестинского Минздрава, в ходе операции десять палестинцев были убиты, а более 100 получили ранения. Организация Красного полумесяца заявила об эвакуации сотен семей из лагеря беженцев. Как сообщило местное агентство новостей Wafa, палестинская администрация прекратила все контакты в Израилем.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Дженин «пристанищем для террористов», заявив, что контртеррористическая операция в городе будет продолжаться до тех пор, пока ее цели не будут достигнуты.
В 2002 году, во время событий второй палестинской интифады (восстания), израильские силы начали полномасштабное вторжение в Дженин. По меньшей мере 52 палестинских боевика и гражданских лиц, а также 23 израильских солдата были убиты в течение десяти дней столкновений и боев в городе.