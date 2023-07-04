Суд в Чечне приговорил жену экс-судьи Мусаеву к 5,5 годам колонии

«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно к отбытию Мусаевой определить наказание пять лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — цитирует ТАСС судью Мусу Эдиева.
Гособвинение запрашивало 5,5 лет колонии общего режима по двум эпизодам: по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Признавать свою вину Мусаева отказалась.
Ранее в этот же день в Telegram-каналах появилась информация о том, что в Чечне неизвестные избили адвоката Заремы Мусаевой Александра Немова и журналистку Елену Милашину, которые прилетели на оглашение приговора фигурантке дела в Грозный.