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12:08 (мск), источник: Известия

Суд в Чечне приговорил жену экс-судьи Мусаеву к 5,5 годам колонии

Ахматовский суд в Грозном 4 июля приговорил жену экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву к 5,5 годам колонии общего режима по делу о применении насилия к сотруднику полиции.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно к отбытию Мусаевой определить наказание пять лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — цитирует ТАСС судью Мусу Эдиева.

Гособвинение запрашивало 5,5 лет колонии общего режима по двум эпизодам: по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Признавать свою вину Мусаева отказалась.

Ранее в этот же день в Telegram-каналах появилась информация о том, что в Чечне неизвестные избили адвоката Заремы Мусаевой Александра Немова и журналистку Елену Милашину, которые прилетели на оглашение приговора фигурантке дела в Грозный.

Новость дополняется.

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