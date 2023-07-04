14:21 (мск), источник: © РИА Новости
В порту болгарской Варны погибли два российских моряка
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. На борту судна в порту Варны погибли два российских моряка, сообщил телеканал БНТ со ссылкой на морские власти Болгарии.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Собрана первоначальная информация, назначена судебно-медицинская экспертиза. Прокуратура Варненского района работает над этим делом», — заявил директор региональной морской администрации Валентин Енчев.
Инцидент произошел на землечерпательном судне «Милфорд», плавающем по флагом Белиза и работавшем на расширении порта. Его капитан уточнил, что погибшие — россияне 32 и 58 лет. Их извлекли из трюма сотрудники пожарной службы.
Енчев заявил, что погибшие — рулевой и повар — по еще невыясненной причине оказались в трубе, соединяющей трюм с забортной водой.
Экипаж судна составлял 14 человек. Оно останется в порту Варны, пока следователи не завершат работу.