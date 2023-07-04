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15:12 (мск), источник: ТАСС

США утверждают, что отследили полет военных самолетов России у Аляски

НЬЮ-ЙОРК, 4 июля. /ТАСС/. Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) 3 июля отследило полет четырех российских военных самолетов у Аляски. Об этом во вторник сообщила пресс-служба командования.

Источник: РИА "Новости"

«Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки обнаружило и отследило четыре российских военных самолета, действовавших в опознавательной зоне ПВО Аляски 3 июля 2023 года», — утверждается в заявлении, опубликованном в Twitter НОРАД.

Российские самолеты «находились в международном воздушном пространстве» и не входили в американское или канадское, указали военные. «Деятельность России в опознавательной зоне ПВО Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза», — добавили они.

В Минобороны РФ ранее неоднократно заявляли, что все полеты самолетов российских Воздушно-космических сил выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

США и Канада подписали договор о создании НОРАД 12 мая 1958 года на заре холодной войны. Главная цель — обеспечивать раннее оповещение о пусках баллистических ракет и защиту от самолетов и крылатых ракет, вторгающихся в воздушное пространство двух стран.

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