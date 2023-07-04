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14:39 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные отразили две атаки ВСУ на Южнодонецком направлении

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Российские военнослужащие в ходе боёв на южнодонецком и запорожском направлениях за сутки уничтожили до 200 украинских солдат, один танк, четыре броневика и три гаубицы, сообщило Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
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«В ходе боевых действий уничтожено до 200 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы “Мста-Б” и одна Д-20», — говорится в сводке российского военного ведомства.

Отмечается, что на южнодонецком направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» были отражены две атаки противника в районе населенного пункта Урожайное в ДНР. В районе Приютного в Запорожской области была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

На запорожском направлении российские войска нанесли поражение скоплению живой силы и техники 106-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Луговское в Запорожской области.

«Кроме того, в районе города Орехов Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ», — добавили в МО РФ.

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