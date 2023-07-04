Российские военные отразили две атаки ВСУ на Южнодонецком направлении

«В ходе боевых действий уничтожено до 200 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы “Мста-Б” и одна Д-20», — говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что на южнодонецком направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» были отражены две атаки противника в районе населенного пункта Урожайное в ДНР. В районе Приютного в Запорожской области была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.
На запорожском направлении российские войска нанесли поражение скоплению живой силы и техники 106-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Луговское в Запорожской области.
«Кроме того, в районе города Орехов Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ», — добавили в МО РФ.