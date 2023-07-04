Карчаа: ВСУ хотят ударить по ЗАЭС ракетой с радиоактивными отходами

«Сегодня поступила информация, которую уполномочен озвучить: 5 июля, буквально ночью, в темное время суток, ВСУ попытаются атаковать Запорожскую атомную энергостанцию с использованием высокоточных средств большой дальности и беспилотных летательных аппаратов-камикадзе», — сообщил он.
Одновременно с этим Украина планирует сбросить с воздушного судна боеприпас с радиоактивными отходами, вывезенными 3 июля с Южно-Украинской АЭС, отметил советник главы «Росэнергоатома».
«Резервный план сброса радиоактивных веществ предусматривает использование высокоточного снаряда “Точка-У”, начиненного радиоактивными отходами», — уточнил Карчаа.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о ситуации с Запорожской АЭС, угрозы провокаций со стороны Киева постоянны. По его словам, это продемонстрировала диверсия на Каховской ГЭС.
В середине июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил доклад разведки и СБУ о планах Москвы якобы устроить теракт с выбросом радиации на ЗАЭС. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал эти слова бредом. Небензя отметил, что «участившиеся параноидальные утверждения» Киева настораживают.
В конце июня украинские власти на подконтрольных ВСУ территориях Запорожской области объявили учения на случай возникновения чрезвычайной ситуации на ЗАЭС.