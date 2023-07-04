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22:49 (мск), источник: © РИА Новости

Карчаа: ВСУ хотят ударить по ЗАЭС ракетой с радиоактивными отходами

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Киев в ночь на среду собирается атаковать ЗАЭС высокоточным оружием и беспилотниками-камикадзе, заявил советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия 24».

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Сегодня поступила информация, которую уполномочен озвучить: 5 июля, буквально ночью, в темное время суток, ВСУ попытаются атаковать Запорожскую атомную энергостанцию с использованием высокоточных средств большой дальности и беспилотных летательных аппаратов-камикадзе», — сообщил он.

Одновременно с этим Украина планирует сбросить с воздушного судна боеприпас с радиоактивными отходами, вывезенными 3 июля с Южно-Украинской АЭС, отметил советник главы «Росэнергоатома».

«Резервный план сброса радиоактивных веществ предусматривает использование высокоточного снаряда “Точка-У”, начиненного радиоактивными отходами», — уточнил Карчаа.

Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о ситуации с Запорожской АЭС, угрозы провокаций со стороны Киева постоянны. По его словам, это продемонстрировала диверсия на Каховской ГЭС.

В середине июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил доклад разведки и СБУ о планах Москвы якобы устроить теракт с выбросом радиации на ЗАЭС. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал эти слова бредом. Небензя отметил, что «участившиеся параноидальные утверждения» Киева настораживают.

В конце июня украинские власти на подконтрольных ВСУ территориях Запорожской области объявили учения на случай возникновения чрезвычайной ситуации на ЗАЭС.

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