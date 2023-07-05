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00:27 (мск), источник: © РИА Новости

При ударе ВСУ по Макеевке пострадали не менее 25 человек

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Не менее 25 человек пострадали в результате удара ВСУ по Макеевке, среди них двое детей, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Поздним вечером противник нанес ожесточённые удары по жилым кварталам и больничному комплексу Червоногвардейского района Макеевки… На данный момент известно о 25 пострадавших, в том числе ранены два ребенка: девочка 2 года 9 месяцев и мальчик 7 лет. Всем оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Пушилин в телеграм-канале.

Он уточнил, что повреждены ряд жилых домов, здания больницы, школы и детского сада.

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