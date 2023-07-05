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03:19 (мск), источник: © РИА Новости

Житель Камчатки сдался полиции из-за кражи сала в 2013 году

ВЛАДИВОСТОК, 5 июл — РИА Новости. Житель Камчатки из-за мук совести и бессонницы пришел в полицию с повинной из-за кражи сала, которую совершил почти 10 лет назад, сообщает прокуратура региона.

Источник: © РИА Новости

В 2013 году после сообщения о краже из квартиры было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в жилище». Из дома тогда пропали верхняя одежда хозяина и три килограмма сала, общий ущерб составил 26 тысяч рублей. В 2014 году расследование приостановили, так как подозреваемого не нашли.

«Второго июня 2023 года в Усть-Камчатский МО МВД России обратился мужчина и сообщил о совершенном им в 2013 году преступлении. Он в подробностях рассказал об обстоятельствах совершенного хищения… На вопрос следователя о том, что же привело в полицию спустя столько лет, обвиняемый ответил, что пришел, поскольку стал испытывать сильные душевные переживания по поводу своего деяния и у него начались проблемы со сном», — говорится в сообщении.

Обвиняемый возместил ущерб потерпевшему и извинился перед ним.

Уголовное дело направлено в Усть-Камчатский районный суд для рассмотрения по существу.

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