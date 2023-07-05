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09:04 (мск), источник: Ведомости

Гладков и Старовойт сообщили об обстрелах поселка Теткино и города Валуйки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 5 июля обстреляли поселок Теткино в Курской области и город Валуйки в Белгородской области. Об этом сообщили губернаторы Роман Старовойт и Вячеслав Гладков в своих Telegram-каналах соответственно.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Под обстрелом ВСУ находится город Валуйки. Система ПВО сработала, но есть разрушения на земле. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал глава Белгородской области в 7:36 мск.

Спустя час Гладков заявил, что обстрел города продолжается. В результате атаки осколочные ранения груди получила женщина, она доставлена в больницу. По словам губернатора, российская ПВО сбила на подлете к Валуйкам «три цели» и один беспилотник. Еще 12 снарядов ВСУ выпустили по частному сектору, повреждения получили восемь жилых домов и линия электропередачи.

«Под обстрел со стороны ВСУ попал поселок Теткино Глушковского района. Всего насчитали 12 прилетов. Пострадавших нет», — сообщил Старовойт в 7:37 мск.

По его словам, сильно повреждена школа. Губернатор пообещал приступить к ее восстановлению «в кратчайшие сроки». Также пострадал один дом, власти области помогут владельцам, подчеркнул Старовойт.

В Белгородской и Курской областях бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионах установлен «средний уровень реагирования». Такой же режим действует еще в шести субъектах РФ — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Брянской и Ростовской областях.

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