Рогов рассказал об обстановке на Запорожской АЭС

Накануне советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что Киев в ночь на 5 июля собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе, также планируется удар ракетой «Точка-У» с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами.
«На Запорожской АЭС рабочая обстановка, всё штатно. Никакой паники, вопреки усилиям украинских информационных помоек, нет. Работники станции заняты выполнением своих служебных обязанностей… Радиационный фон на территории Запорожской АЭС и города Энергодара в пределах нормы», — написал Рогов.
По его словам, безопасность на территории ЗАЭС обеспечивают бойцы Росгвардии, за её пределами — российские военные.
О соответствии норме радиационного фона в районе ЗАЭС сообщил ранее и украинский гидрометцентр.