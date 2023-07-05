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10:07 (мск), источник: ТАСС

ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики Сахалина

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики Сахалина, задержан сторонник украинских националистов. Об этом ТАСС сообщили в среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Федеральной службой безопасности в городе Южно-Сахалинске предотвращена подготовка терактов на объекте энергосистемы острова и в военном комиссариате. Задержан причастный к противоправной деятельности гражданин России 1980 года рождения, являющийся сторонником украинского неонацизма», — сообщили в ЦОС.

«По месту его проживания изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных взрывных и зажигательных устройств, большое количество террористического и экстремистского контента, переписка с координатором одной из террористических организаций Украины», — добавили в ФСБ.

В отношении задержанного следственным подразделением УФСБ возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ («Приготовление к теракту») и ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Последняя статья предусматривает до пожизненного лишения свободы. Он заключен под стражу.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

В спецслужбе пояснили, что задержанный работал по заданию СБУ и планировал после совершения преступления отправить им отчет о проделанной работе.

«Я хотел на фотоаппарат это все заснять и позже переслать СБУ», — сказал он. Задержанный также рассказал, что серные шашки хранил у себя дома, а селитру — в гараже.

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