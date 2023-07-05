ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики Сахалина

«Федеральной службой безопасности в городе Южно-Сахалинске предотвращена подготовка терактов на объекте энергосистемы острова и в военном комиссариате. Задержан причастный к противоправной деятельности гражданин России 1980 года рождения, являющийся сторонником украинского неонацизма», — сообщили в ЦОС.
«По месту его проживания изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных взрывных и зажигательных устройств, большое количество террористического и экстремистского контента, переписка с координатором одной из террористических организаций Украины», — добавили в ФСБ.
В отношении задержанного следственным подразделением УФСБ возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ («Приготовление к теракту») и ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Последняя статья предусматривает до пожизненного лишения свободы. Он заключен под стражу.
Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
В спецслужбе пояснили, что задержанный работал по заданию СБУ и планировал после совершения преступления отправить им отчет о проделанной работе.
«Я хотел на фотоаппарат это все заснять и позже переслать СБУ», — сказал он. Задержанный также рассказал, что серные шашки хранил у себя дома, а селитру — в гараже.