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12:07 (мск), источник: Ведомости

РЖД сообщила о хакерской атаке на сайт и мобильное приложение компании

Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись массированной хакерской атаке. Об этом сообщили в Telegram-канале компании.

Источник: Reuters

«Стараемся как можно быстрее восстановить их работу. Кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме», — говорится в сообщении РЖД.

Во время подготовки новости сайт компании и приложение работали с перебоями.

В исследовании компании StormWall, о котором 4 июля написали «Ведомости», говорилось, что почти треть крупнейших по выручке российских компаний не обеспечивают надлежащий уровень защиты сайтов от DDoS-атак.

Все 100 компаний рейтинга обеспечивают защиту сайта лишь на низком сетевом уровне хостинг-провайдера. Но если злоумышленники будут атаковать ресурс конкретной компании, то 30% компаний не смогут его защитить. Именно по такому сценарию происходит более 90% DDoS-атак, считают аналитики StormWall.

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