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12:58 (мск), источник: © РИА Новости

В Донецке опровергли сообщения о потере села Клещеевка

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Село Клещеевка в ДНР остается под контролем российских войск, ВСУ пытаются биться за населенный пункт и находящуюся рядом высоту, с которой удобно контролировать часть территории Артемовска, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире Первого канала.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На самом деле сейчас Клещеевка находится под нашим контролем, под контролем наших сил. А информацию о том, что противник взял Клещеевку, ЦиПСО разгоняет уже не первый день», — сказал он.

Гагин отметил, что ВСУ пытаются также занять находящуюся рядом с селом высоту, с которой удобно контролировать часть территории Артемовска.

Украинские силовики постоянно предпринимают попытки наступления на Клещеевку. По данным российского Минобороны, оглашенным накануне, всего на Донецком направлении отражены десять попыток атаки противника, потери ВСУ там составили до 290 человек убитыми и ранеными.

Как заявил ранее глава ведомства Сергей Шойгу, украинские войска не достигли целей начавшегося 4 июня контрнаступления ни на одном из направлений. По его словам, ВС на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях уничтожили 920 единиц бронетехники, включая 16 танков Leopard, а также 15 самолетов и три вертолета.

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