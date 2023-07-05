14:35 (мск), источник: Ведомости
В Ярославле теплоход врезался в пирс
В Ярославле в момент швартовки теплоход врезался в бетонный пирс. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
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«При швартовке теплоход “Москва 208” столкнулся с бетонным пирсом. В этот момент на месте находился 81 человек. По предварительным данным, три человека пострадало», — говорится в сообщении.
Прибывшие на место происшествия спасатели развернули штаб. Сейчас на берегу Волги работают 16 сотрудников МЧС, также задействованы четыре единицы техники.
После инцидента власти Ярославля вместе с МЧС решили ввести режим ЧС, сообщил мэр Ярославля Артем Молчанов. По его словам, авария произошла в 11:30 на Тверицкой набережной. Теплоход наехал на каменное ограждение, пояснил мэр.
В результате происшествия было госпитализировано семь человек. Всего за медицинской помощью обратились 12 пассажиров. В департаменте здравоохранения Ярославской области уточнили, что в больницу доставили одного пострадавшего. Еще двоих госпитализированных отпустили на амбулаторное лечение.
Кроме того, стоит вопрос о госпитализации двух детей, сейчас врачи осматривают их. Еще два ребенка получили медицинскую помощь после аварии в травмпункте.
ТАСС со ссылкой на региональный МЧС пишет, что с судна эвакуировали около 100 человек. Там подчеркнули, что теплоход не получил «значительных повреждений». Речной транспорт «уткнулся» в бетонный пирс носом, пояснили в ведомстве.
По факту произошедшего проверку начало управление СК по Ярославской области. Там сообщили, что всего на судне в момент аварии находились 103 человека. Причина инцидента устанавливается.