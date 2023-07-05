Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ на четырех направлениях

«В течение суток вооруженные силы Украины продолжали попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском, Южнодонецком и Запорожском направлениях», — говорится в сообщении.
На Донецком направлении Вооруженные силы (ВС) РФ отбили девять атак противника в районах Белогоровки, Первомайского, Северного, Невельского и Красногоровки ДНР. Также в районе Артемовска российские военные поразили три скопления живой силы и техники ВСУ.
На Краснолиманском направлении была пресечена атака ВСУ около Макеевки и Червоной Дибровы ЛНР. Кроме того, в ДНР российские войска обнаружили две группы украинских диверсантов.
На Южнодонецком направлении ВСУ предприняли пять попыток атаковать российские позиции, все они были отбиты, подчеркивает Минобороны. Также в районе Угледара российские военные ликвидировали группу украинских диверсантов.
На Запорожском направлении было отражено наступление ВСУ в районе населенного пункта Жеребянки Запорожской области. В районе Луговского, Марфополя и Мирного была пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
За сутки на этих четырех направлениях ВСУ потеряли более 680 военнослужащих, четыре танка, пять бронированных машин и др., следует из сводки российского ведомства.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав РФ. По данным Минобороны, с начала спецоперации было уничтожено 449 самолетов, 241 вертолет, почти 4900 беспилотников, а также более 10 500 танков и других боевых бронированных машин ВСУ.