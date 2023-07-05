WWF* внесли в перечень нежелательных в России организаций

«World Wide Fund for Nature* (World Wildlife Fund*, WWF*, “Всемирный фонд природы*”) (Швейцария)», — следует из перечня Минюста. По оценке Генпрокуратуры, представители WWF* «под видом деятельности по защите природы и окружающей среды» пытались влиять на решения органов власти РФ, «препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов».
После этого Генпрокуратура признала деятельность фонда в России нежелательной. Так как WWF*, по мнению ведомства, «природоохранная и экопросветительская деятельность» под руководством подданного Великобритании Невила Исделла, нынешнего президента WWF*, используется для прикрытия при реализации проектов, формирующих угрозы безопасности России в экономической сфере.
После признания WWF* нежелательным российский Фонд дикой природы, до этого именовавшийся WWF Russia* и признанный иностранным агентом, заявил, что прекращает все отношения с международной организацией и расторгает соглашение об использовании логотипа «Панда».
* Организация, выполняющая функции иностранного агента.