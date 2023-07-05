Российский FPV-дрон потопил катер ВСУ у Антоновского моста

На кадрах — обнаружение российским разведывательным дроном группы военнослужащих ВСУ в районе Антоновского моста через Днепр, наведение FPV-дронов по группе пехоты противника, которая укрылась под пролетом моста, а затем погрузилась на быстроходные катера.
Один из катеров был настигнут вторым FPV-дроном и поражен точно в кормовую часть. После поражения катер перевернулся и затонул, что подтверждается кадрами с дрона-разведчика.
Как уточнили в российском военном ведомстве, на видео запечатлен момент уничтожения операторами FPV-дронов группы боевиков ВСУ и быстроходного маломерного катера с диверсантами в районе Антоновского моста.
Ситуация в районе Антоновского моста через Днепр в Херсонской области обострилась в последние недели, после того, как российские силы вынуждены были временно убрать свои наблюдательные посты и передовые отряды из-за разрушения Каховской ГЭС. Силы ВСУ предпринимали несколько попыток закрепиться на островах у левобережье Днепра в районе моста.
В воскресенье, 2 июля, в Минобороны России сообщили, что российские войска уничтожили украинских военных, высадившихся в районе Антоновского моста в Херсонской области. В частности, в результате огневого поражения в течение суток были уничтожены до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы М777 производства США.
На следующий день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские силы в районе Антоновского моста потеряли более 30 военнослужащих. Он отмечал, что Киев, направляя войска на переброску через Днепр, понимает, что они будут уничтожены, но тем не менее продолжает это делать. По его данным, в понедельник была предпринята очередная попытка ВСУ прорыва через Днепр на двух лодках, но она закончились также безуспешно.