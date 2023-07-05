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18:34 (мск), источник: Ведомости

В РЖД сообщили о восстановлении работы сайта после хакерской атаки

Работа сайта и мобильного приложения РЖД восстановлена, сообщили в пресс-службе компании.

«Работа нашего сайта и мобильного приложения восстановлена, несмотря на продолжающиеся массированные атаки. В связи с этим, а также повышенной нагрузкой на информационные ресурсы компании еще могут наблюдаться отдельные затруднения», — говорится в сообщении.

Проблемы с доступом к сервисам РЖД возникли днем 5 июля. Сообщалось, что с перебоями работали приложение и сайт перевозчика.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на исследование компании StormWall писали, что почти треть крупнейших по выручке российских компаний не обеспечивают надлежащий уровень защиты сайтов от DDoS-атак. Отмечалось, что все 100 компаний рейтинга обеспечивают защиту сайта лишь на низком сетевом уровне хостинг-провайдера. Но если злоумышленники будут атаковать ресурс конкретной компании, то 30% компаний не смогут его защитить, — по оценкам аналитиков, именно по такому сценарию происходит более 90% DDoS-атак.

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