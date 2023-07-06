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10:03 (мск), источник: © РИА Новости

Раскрыты подробности теракта, готовившегося радикалами в Тюменской области

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Планировавшие теракт в Тюменской области радикалы намеревались подорвать объект топливно-энергетического комплекса, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

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По данным ФСБ, силовики задержали в Тюменской области националистов, готовивших теракт по заданию украинских военизированных формирований, при задержании один злоумышленник был нейтрализован.

По информации СК, житель Тюмени, являясь сторонником радикальных взглядов и разделяя идеологию запрещенного террористического украинского военизированного объединения, «планировал осуществить подрыв одного из объектов ТЭК», расположенного в области.

Четвертого июля во время задержания на участке лесополосы в Исетском районе вблизи газонефтераспределительного узла 38-летний мужчина, используя огнестрельное оружие и взрывчатый боеприпас, напал на сотрудников ФСБ и был ответным огнем ликвидирован.

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