Раскрыты подробности теракта, готовившегося радикалами в Тюменской области

По данным ФСБ, силовики задержали в Тюменской области националистов, готовивших теракт по заданию украинских военизированных формирований, при задержании один злоумышленник был нейтрализован.
По информации СК, житель Тюмени, являясь сторонником радикальных взглядов и разделяя идеологию запрещенного террористического украинского военизированного объединения, «планировал осуществить подрыв одного из объектов ТЭК», расположенного в области.
Четвертого июля во время задержания на участке лесополосы в Исетском районе вблизи газонефтераспределительного узла 38-летний мужчина, используя огнестрельное оружие и взрывчатый боеприпас, напал на сотрудников ФСБ и был ответным огнем ликвидирован.