Пушилин подтвердил, что Клещеевка находится под контролем российских войск

«По Клещеевке вчера очень серьезно разгоняли, но, на самом деле, ситуация там всегда напряженная. <…> Для них там выгодная позиция — возможность продвинуться дальше. Они подошли достаточно близко, но ребята, военнослужащие Вооруженных сил России, все сделали грамотно», — сказал руководитель республики.
Он подчеркнул, что ВСУ десятки раз в сутки пытаются устроить здесь прорыв.
Накануне источник РИА Новости в командовании южной группировки российских войск сообщил, что армия пресекла попытку ВСУ контратаковать в направлении Клещеевки.
Как отмечал советник врио главы ДНР Ян Гагин, село остается под контролем российских войск, но ВСУ пытаются занять соседнюю высоту, с которой удобно контролировать часть Артемовска.