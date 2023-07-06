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11:35 (мск), источник: © РИА Новости

Пушилин подтвердил, что Клещеевка находится под контролем российских войск

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Село Клещеевка, о взятии которого накануне сообщали украинские СМИ, находится под контролем российской армии, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьёв Live».

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«По Клещеевке вчера очень серьезно разгоняли, но, на самом деле, ситуация там всегда напряженная. <…> Для них там выгодная позиция — возможность продвинуться дальше. Они подошли достаточно близко, но ребята, военнослужащие Вооруженных сил России, все сделали грамотно», — сказал руководитель республики.

Он подчеркнул, что ВСУ десятки раз в сутки пытаются устроить здесь прорыв.

Накануне источник РИА Новости в командовании южной группировки российских войск сообщил, что армия пресекла попытку ВСУ контратаковать в направлении Клещеевки.

Как отмечал советник врио главы ДНР Ян Гагин, село остается под контролем российских войск, но ВСУ пытаются занять соседнюю высоту, с которой удобно контролировать часть Артемовска.

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