15:00 (мск), источник: Lenta.Ru
Появились кадры уничтожения немецкой гаубицы боеприпасом «Ланцет»
Появились кадры уничтожения немецкой гаубицы PzH 2000 барражирующим боеприпасом «Ланцет». Видео журналистам предоставило Министерство обороны России.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Операторы беспилотного летательного аппарата (БПЛА) обнаружили огневую позицию орудия Вооруженных сил Украины (ВСУ), которую прятали в лесополосе. При попадании «Ланцета» боекомплект сдетонировал, что привело к полному уничтожению гаубицы.
Ранее Минобороны России показало кадры, на которых экипаж российского разведывательно-ударного вертолета Ка-52 поразил бронетранспортер ВСУ вместе с десантом.