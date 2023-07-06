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14:51 (мск), источник: Ведомости

Минобороны сообщило об ударе по пункту временной дислокации ВСУ

В ночь на 6 июля российские военнослужащие нанесли удар по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наемников, все объекты были поражены. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

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«Сегодня ночью нанесен удар высокоточным оружием по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наемников, а также местам хранения бронетанковой техники иностранного производства. Все назначенные объекты поражены, стратегическим резервам противника нанесен существенный урон», — сказано в сообщении.

В Минобороны отметили, что за последние сутки ВСУ продолжили наступательные действия на донецком, красно-лиманском и купянском направлениях. В частности, на донецком направлении ВС России отразили девять атак противника, а также поразили скопления живой силы и техники ВСУ западнее населенного пункта Клещеевка в ДНР.

5 июля «РИА Новости» со ссылкой на источник в командовании Южной группировки войск писало, что российские военные пресекли еще одну попытку контратаки противника под Клещеевкой. Ранее сегодня, 6 июля, начальник пресс-центра Южной группировки ВС РФ Вадим Астафьев сообщил, что российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по живой силе и технике ВСУ в районе села. Позже врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Клещеевка полностью находится под контролем России.

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