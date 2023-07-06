Минобороны сообщило об ударе по пункту временной дислокации ВСУ

«Сегодня ночью нанесен удар высокоточным оружием по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наемников, а также местам хранения бронетанковой техники иностранного производства. Все назначенные объекты поражены, стратегическим резервам противника нанесен существенный урон», — сказано в сообщении.
В Минобороны отметили, что за последние сутки ВСУ продолжили наступательные действия на донецком, красно-лиманском и купянском направлениях. В частности, на донецком направлении ВС России отразили девять атак противника, а также поразили скопления живой силы и техники ВСУ западнее населенного пункта Клещеевка в ДНР.
5 июля «РИА Новости» со ссылкой на источник в командовании Южной группировки войск писало, что российские военные пресекли еще одну попытку контратаки противника под Клещеевкой. Ранее сегодня, 6 июля, начальник пресс-центра Южной группировки ВС РФ Вадим Астафьев сообщил, что российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по живой силе и технике ВСУ в районе села. Позже врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Клещеевка полностью находится под контролем России.