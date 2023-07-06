СБУ заочно обвинила блогера Шария в госизмене

«На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Шарию о подозрении в соответствии с частью 2 статьи 28 и частью 2 статьи111 уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц)», — говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ.
Ведомство обвиняет Шария в сотрудничестве с ФСБ, а также в том, что он якобы принимал участие в подготовке и распространении «постановочных» видеороликов с допросами украинских военнопленных, которые потом якобы использовались для дискредитации военно-политического руководства Украины.
В сообщении говорится, что феврале 2021 года Шарию уже были предъявлены обвинения в госизмене и «нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений».
Сам Анатолий Шарий прокомментировал в четверг обвинения в госизмене со стороны СБУ. «Ни с каким ФСБ я никогда не контактировал, контакт был с одним человеком, не осужденным украинским судом, ранее занимавшим должность в украинском МВД и сегодня находящимся в Российской Федерации. Самое странное, что этого я тоже не скрывал никогда. И СБУ это отлично известно», — написал он в своем Telegram-канале. По словам блогера, он лишь помогал украинцам найти их пленных родных. Также Шарий заявил, что сможет доказать свою невиновность в любом суде.
В данный момент Шарий не находится на территории Украины. По данным офиса генерального прокурора, с 2019 года он проживает в Испании.
Шарий — основатель «Партии Шария», деятельность которой была запрещена на Украине по решению суда. С начала спецоперации РФ на Украине Шарий публиковал видео расправ СБУ над мирными жителями. Кроме того, он сообщил об убийстве в центре Киева члена первой делегации Украины на переговорах с РФ Дениса Киреева.
Служба безопасности Украины в мае 2022 года заявила, что Шарий задержан в Испании, полиция Испании подтвердила задержание блогера по международному ордеру. Украинское издание «Сегодня» со ссылкой на правоохранительные органы сообщало, что ожидается экстрадиция Шария на Украину. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива позже заявил, что Шарий был отпущен под подписку о невыезде. В конце октября 2022 года Шарий заявил, что генеральная прокуратура Украины не передала Испании документы, подтверждающие его вину, дело против него закрывается.
Ранее власти Украины ввели санкции в отношении издания блогера «Шарий.net».