16:15 (мск), источник: © РИА Новости
С подконтрольной Киеву территории вернулись 45 российских военнопленных
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Из украинского плена вернули 45 российских военных, сообщило Минобороны.
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«Шестого июля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 45 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — отметили в ведомстве.
Самолетами военно-транспортной авиации освобожденных доставят в медицинские учреждения Минобороны для лечения и реабилитации.
Сейчас всем военнослужащим оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
Последний обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся 11 июня. Тогда Министерство обороны России сообщило об освобождении 94 военнослужащих.
Москва начала специальную военную операцию на территории соседней республики 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».