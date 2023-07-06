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17:52 (мск), источник: © РИА Новости

Кириенко посетил Запорожскую АЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл — РИА Новости. Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС, работающую в штатном режиме, сообщила в телеграм-канале пресс-служба станции.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Запорожскую АЭС и город Энергодар посетили первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко и врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий», — говорится в сообщении пресс-службы.

Станция работает в штатном режиме, нарушений пределов безопасности нет, в этом убедились Кириенко и Балицкий, говорится в сообщении. Также они посетили объекты социальной инфраструктуры города Энергодар — школу № 5 и Школу Бокса, где активно идут ремонты силами Госкорпорации «Росатом».

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

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