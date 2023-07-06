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18:23 (мск), источник: Аргументы и факты

Mash: в зоне СВО впервые уничтожили шведскую БМП CV9040

Ранее на Украину были поставлены полсотни данных боевых машин.

Спецоперация на Украине
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В Сети появились видеокадры уничтожения самой мощной БМП натовского образца — шведской CV9040C. Боевая машина была поражена российской артиллерией в районе населенных пунктов Сватово-Кременная, утверждает Mash.

«Первое задокументированное уничтожение самой мощной БМП НАТО — шведской CV9040C. накрыта артиллерией в районе Сватово-Кременной», — говорится в сообщении.

CV 90 или strf 90 — это семейство шведских бронированных машин, куда входят БМП, БТР, БРМ, легкие танки, самоходные минометы и ЗСУ. БМП 9040C — основная модель боевой машины пехоты для сухопутных войск Швеции, вооруженная 40-мм автоматической пушкой.

Новость дополняется.

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