18:23 (мск), источник: Аргументы и факты
Mash: в зоне СВО впервые уничтожили шведскую БМП CV9040
Ранее на Украину были поставлены полсотни данных боевых машин.
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В Сети появились видеокадры уничтожения самой мощной БМП натовского образца — шведской CV9040C. Боевая машина была поражена российской артиллерией в районе населенных пунктов Сватово-Кременная, утверждает Mash.
«Первое задокументированное уничтожение самой мощной БМП НАТО — шведской CV9040C. накрыта артиллерией в районе Сватово-Кременной», — говорится в сообщении.
CV 90 или strf 90 — это семейство шведских бронированных машин, куда входят БМП, БТР, БРМ, легкие танки, самоходные минометы и ЗСУ. БМП 9040C — основная модель боевой машины пехоты для сухопутных войск Швеции, вооруженная 40-мм автоматической пушкой.
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