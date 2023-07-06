Российские военные захватили британскую ракету Storm Shadow

«Она (ракета. — Прим. ред.) разрушена только частично — упала очень удачно плашмя. Ракета нашими техническими специалистами прямо на поле боя расчленена на несколько частей, фугасная и кумулятивная части отдельно, блок управления отдельно, сложили крыло для удобства транспортировки», — рассказал он.
Рогозин уточнил, что в ракете применена электроника очень высокого уровня, которая выдержала перегрузки при падении. Операция по эвакуации трофея заняла два дня.
«Там работал GPS-маячок, который мог навести группу захвата противника. Несмотря на то что мы его блокировали, нашим бойцам пришлось с этой ракетой практически не спать, все время перемещаться и даже принять бой — была попытка ДРГ противника перехватить в дороге машину с ракетой и машину сопровождения», — добавил собеседник агентства.
Трофей передали профильным специалистам для изучения его конструкции и начинки. Глава Военно-технического центра «Царские волки» указал, что это позволит российскому ОПК найти максимально эффективные способы борьбы со Storm Shadow.
«Рад, что именно наше подразделение это сделало. Теперь наша ПВО будет сбивать эту штуку, и она постепенно станет бесполезной», — подчеркнул Рогозин.
Крылатую ракету Storm Shadow совместно разработали Великобритания и Франция, ее дальность в зависимости от модификации от 250 до 560 километров.
Великобритания объявила о передаче Киеву таких снарядов 11 мая этого года. Вскоре после этого Киев начал активно применять их для атак российских тылов и гражданских объектов.
В частности, 12 мая удары Storm Shadow нанесли по Луганску. Утром 22 июня ВСУ атаковали этими ракетами мосты на административной границе между Херсонской областью и Крымом — в частности, по Чонгарскому мосту. Из последних случаев — украинский удар по медицинскому складу в Акимовке на Запорожье во вторник.