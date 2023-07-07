«Развеивают миф о военной мощи НАТО»: о чем говорят неудачи ВСУ при контрнаступлении

Журналисты немецкой газеты Bild пишут, что контрнаступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают мешать российское превосходство в воздухе, а также удачные контратаки ВС РФ. «Бороться с русскими становится все труднее!» — гласит заголовок статьи.
А накануне, отвечая на вопрос журналистов Politico о контрнаступлении Украины, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал серьезные проблемы, с которыми Вооруженные силы Украины сталкиваются на поле боя.
«Украинцы добились прогресса, но им предстоит ожесточенная борьба. Они сталкиваются с труднопроходимой местностью и с окопавшимся сопротивлением России», — сказал глава НАТО, указывая на «множество заранее подготовленных оборонительных рубежей».
Начнем разбирать заявление главы НАТО по пунктам.
Первое — украинцы «сталкиваются с труднопроходимой местностью». Напомним, планирование любой наступательной операции начинается с оценки обстановки, которая включает оценку противника, своих войск, района операции (боевых действий), местности, а также других факторов, влияющих на выполнение поставленной задачи.
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По факту получается, в ВСУ недооценили местность. Звучит это по меньшей мере удивительно. С подобным мнением еще можно было бы как-то согласиться, если бы Вооруженные силы Украины, к примеру, высадились в 1944 году в Нормандии и неожиданно для себя столкнулись в районе Сен-Ло с фруктовыми садами, участками вспаханной земли, каждый из которых был окаймлен густыми живыми (и колючими, между прочим) изгородями, некоторые из которых достигали высоты в пять метров. По сути дела, это была естественная система укреплений, которая была хорошо приспособлена для обороны. Для украинцев нормандская местность, вполне возможно, оказалась бы наполнена разного рода неожиданностями и сюрпризами. И это было бы неудивительно.
Опять-таки, если бы украинская армия воевала в Афганистане, Ираке или Мозамбике, то еще можно было бы как-то понять недооценку местности со стороны ее командования. Все-таки в этих странах все решительно по-другому в отличие от левобережной Украины.
Но ВСУ-то сражаются на территории, где им известен каждый куст, каждый овраг и каждая тропинка. Как при этом украинские бойцы могли неожиданно столкнуться с труднопроходимой местностью — большой вопрос.
Теперь об «окопавшемся сопротивлении России». Если переводить словосочетание Йенса Столтенберга «окопавшееся сопротивление» на военный язык, то это будет звучать примерно так — украинцы столкнулись с инженерными сооружениями, возведенными российскими войсками на местности для ведения огня, скрытого маневра огневыми средствами, защиты личного состава и боевой техники от современных средств поражения.
Непонятно только одно — противник (то есть ВСУ) имел возможность в течение девяти месяцев наблюдать за сооружением российской армией оборонительных рубежей, позиций, районов расположения и развертывания войск, огневых позиций ракетных войск и артиллерии, стартовых позиций зенитных ракетных войск, объектов войскового тыла. Создание системы траншей и ходов сообщения в ходе фортификационного оборудования местности вообще очень трудно скрыть от любых средств разведки.
То есть у ВСУ были все возможности для того, чтобы вскрыть и систему инженерных заграждений российской армии, и установить расположение взводных, ротных опорных пунктов, батальонных районов обороны и участков обороны полков, а также выявить районы расположения пунктов управления ВС РФ.
А по факту получается, что специалисты разведки ВСУ ничего не вскрыли, и не выявили, и не установили. И «окопавшееся сопротивление России» стало для них большим сюрпризом. Тогда возникает вполне естественный вопрос — а все ли в порядке у ВСУ со средствами и возможностями разведки?
Более того, до начала украинского «контрнаступа» было немало разговоров о том, что Соединенные Штаты, их союзники по НАТО в полном объеме снабжают ВСУ разведывательной информацией. Раз все получилось неожиданно, то получается, не снабжали?
Таким образом, можно в этой связи сформулировать и третий вопрос — отдают ли себе отчет руководители НАТО в лице генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга в том, что они подобного рода заявлениями до определенной степени развеивают миф о военной мощи блока НАТО?
Опять-таки, по факту получается именно так — готовили-готовили на Западе украинский «контрнаступ», снабжали оружием, техникой, материальными средствами, а общий результат на данном этапе получился пока крайне неубедительный. Похоже, подготовку Вооруженных сил Украины к последующим наступательным операциям надо начинать чуть ли не заново.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),
Военную командную академию ПВО (1986).
Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980−1983).
Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986−1988).
Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988−1992).
Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992−2000).
Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).
Обозреватель «Независимой газеты» (2000−2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010−2015).