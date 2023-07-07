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11:53 (мск), источник: ТАСС

В Самарской области на заводе «Промсинтез» произошел взрыв

Погибли шесть человек.

ТАСС, 7 июля. В Чапаевске Самарской области на заводе «Промсинтез» произошел взрыв. Погибли шесть человек, сообщили ТАСС в экстренных службах.

«В Чапаевске произошел взрыв на заводе “Промсинтез”, погибли шесть человек, травмы получили двое», — сказал собеседник агентства.

ЧП произошло в момент демонтажа технического трубопровода. Пожара после взрыва не последовало.

Завод «Промсинтез» занимается производством взрывчатых веществ.

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