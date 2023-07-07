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12:08 (мск), источник: РБК

Шесть человек погибли при взрыве на химическом заводе в Самарской области

В Самарской области на заводе «Промсинтез», который специализируется на производстве взрывчатых веществ, при проведении ремонтных работ прогремел взрыв. Погибли шесть человек, распространения пожара удалось избежать.

Источник: Reuters

Взрыв произошел на заводе «Промсинтез» в Самарской области, шесть человек погибли, двое пострадали, сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«В Чапаевске произошел взрыв на заводе “Промсинтез”, погибли шесть человек, еще двое получили травмы», — сказал собеседник ТАСС.

ЧП произошло в момент демонтажа технического трубопровода. Пожара после взрыва не было.

Завод «Промсинтеза» в Чапаевске Самарской области расположен на базе основанного в 1911 году Самарского Сергиевского завода взрывчатых веществ. В настоящее время предприятие является одним из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России и СНГ, следует из описания на сайте компании.

В 1998 году на заводе было запущено производство нитробензола, являющегося основой для изготовления анилина, красителей, полимеров. В 2003 году предприятие освоило выпуск патронированных эмульсионных взрывчатых веществ.

20 июня взрыв прогремел на пороховом заводе в Котовске Тамбовской области. Причиной тогда стал человеческий фактор, не обошлось без человеческих жертв, говорил губернатор региона Максим Егоров. «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб сообщало, что в результате взрыва погибли четыре человека, еще 12 пострадали.

За несколько дней до этого президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2023, говорил, что российские предприятия ОПК в настоящее время работают в две-три смены, производство вооружений увеличилось в 2,7 раза, по наиболее востребованному — в 10 раз. По его словам, это говорит о том, что «запас прочности у нас очень большой».

В ноябре глава «Ростеха» Сергей Чемезов также сообщал, что предприятия госкорпорации выпускают военную продукцию в рамках гособоронзаказа с опережением графика. Минобороны регулярно получает новые партии авиационной техники, бронетехники, артиллерийских систем, стрелкового оружия, экипировки и другую продукцию, отмечал Чемезов.

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