«Противник пошел большим количеством (подразделений. — Прим. ред.), но был остановлен. Украинские боевики пытались прорваться к нашей линии обороны, но понесли потери, были рассеяны и вынуждены спасаться бегством, отступая на исходные позиции и прячась в лесопосадках», — заявил собеседник агентства.
Накануне вечером Рогов рассказал, что украинское командование бросило в атаку новые резервы в Запорожской области, в том числе на Ореховском направлении. Вооруженные силы России открыли по ним встречный шквальный огонь.
Кроме того, он отмечал, что Киев целенаправленно бросает пехоту в атаку в Запорожской области через минные поля, расчищая ими путь для тяжелой техники. Украинские власти не считаются с жизнями военных, бросая их на верную смерть во имя «западных интересов и амбиций», добавил Рогов.
Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях, причем основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады.
Как отмечал президент России Владимир Путин, украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении и несут большие потери. В понедельник министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что за месяц Вооруженные силы уничтожили в Запорожской области и Донбассе 920 единиц бронетехники противника, включая 16 танков Leopard, а также 15 самолетов и три вертолета.