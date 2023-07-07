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14:23 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные остановили наступление ВСУ на Ореховском направлении

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости. Российские военные остановили наступление ВСУ на Ореховском направлении, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Противник пошел большим количеством (подразделений. — Прим. ред.), но был остановлен. Украинские боевики пытались прорваться к нашей линии обороны, но понесли потери, были рассеяны и вынуждены спасаться бегством, отступая на исходные позиции и прячась в лесопосадках», — заявил собеседник агентства.

Накануне вечером Рогов рассказал, что украинское командование бросило в атаку новые резервы в Запорожской области, в том числе на Ореховском направлении. Вооруженные силы России открыли по ним встречный шквальный огонь.

Кроме того, он отмечал, что Киев целенаправленно бросает пехоту в атаку в Запорожской области через минные поля, расчищая ими путь для тяжелой техники. Украинские власти не считаются с жизнями военных, бросая их на верную смерть во имя «западных интересов и амбиций», добавил Рогов.

Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях, причем основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады.

Как отмечал президент России Владимир Путин, украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении и несут большие потери. В понедельник министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что за месяц Вооруженные силы уничтожили в Запорожской области и Донбассе 920 единиц бронетехники противника, включая 16 танков Leopard, а также 15 самолетов и три вертолета.

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