«В течение суток Вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступления на Донецком, Краснолиманском и Южнодонецком направлениях», — уточнили в ведомстве.
ВС России отбили десять атак противника на Донецком направлении в ДНР. Киев потерял свыше 420 военных убитыми и ранеными, три танка, семь боевых машин пехоты, четыре пикапа, гаубицу Д-20, а также самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.
На Краснолиманском направлении ВСУ пытались безуспешно наступать в районе Новоегоровки и Нововодяного в Луганской Народной Республики и Ямполовки в Донецкой Народной Республике. Российские бойцы уничтожили до 95 украинских военных и несколько единиц техники.
На Южнодонецком направлении российская артиллерия и тяжелые огнеметные системы Восточной группировки войск поразили подразделения ВСУ возле Урожайного в ДНР, отразив две атаки противника.
«В районе населенного пункта Приютное Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы», — рассказали в министерстве.
Кроме того, за минувшие сутки силы ПВО сбили самолет Су-25 противника, тринадцать беспилотников и перехватили двадцать один реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и «Ураган».