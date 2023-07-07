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15:19 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные отразили попытки наступления ВСУ на трех направлениях

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Российские военные отразили попытки наступления ВСУ на трех направлениях, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В течение суток Вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступления на Донецком, Краснолиманском и Южнодонецком направлениях», — уточнили в ведомстве.

ВС России отбили десять атак противника на Донецком направлении в ДНР. Киев потерял свыше 420 военных убитыми и ранеными, три танка, семь боевых машин пехоты, четыре пикапа, гаубицу Д-20, а также самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.

На Краснолиманском направлении ВСУ пытались безуспешно наступать в районе Новоегоровки и Нововодяного в Луганской Народной Республики и Ямполовки в Донецкой Народной Республике. Российские бойцы уничтожили до 95 украинских военных и несколько единиц техники.

На Южнодонецком направлении российская артиллерия и тяжелые огнеметные системы Восточной группировки войск поразили подразделения ВСУ возле Урожайного в ДНР, отразив две атаки противника.

«В районе населенного пункта Приютное Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы», — рассказали в министерстве.

Кроме того, за минувшие сутки силы ПВО сбили самолет Су-25 противника, тринадцать беспилотников и перехватили двадцать один реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

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