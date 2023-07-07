ВС России пошли в контратаку в Запорожской области

«Активные боевые действия продолжаются на Васильевском направлении. Наши ребята, отбив атаку противника на посёлок Жеребянки, пошли в контратаку и уничтожают противника как при помощи минометного огня, так и артиллерии, выдавливая с окраин северной части населенного пункта Пятихатки оставшуюся группу ВСУ в количестве примерно 60−70 боевиков», — сказал Рогов.
По его словам, отбросить ВСУ от села Пятихатки, которое остается под контролем российских военных, необходимо, так как из этих позиций противник пытается захватить село Жеребянки, откуда открывается оперативный выход на города Васильевка, Энергодар и Токмак.
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс.
Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard — «практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией». Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует продолжать наступление, не считаясь с потерями, добавил Шойгу.