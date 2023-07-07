Белый павлин из Канады сбежал с фермы с помощью пони Пока что его так и не поймали
Фоторепортажи
10РИА Новости объявило победителей творческого конкурса во «ВКонтакте»
9Показаны лучшие фотографии 2023 года, сделанные дронами
Главное
Главные новости недели
21:55 (мск), источник: © РИА Новости

Большие десантные корабли начали перевозку машин на Керченской переправе

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости. Большие десантные корабли начали перевозку машин на Керченской переправе из-за огромных пробок, сообщил РИА Новости министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Два больших десантных корабля начали перевозку гражданских автомобилей на паромной переправе (в Керчи. — Прим. ред.)», — заявил собеседник агентства.

Лукашенко отметил, что пробка из 260 авто в направлении из Крыма на мост заметно сократилась. На 18:30 мск длина затора не превышала 300 метров.

О готовности Минобороны предоставить десантные корабли для перевозки машин через Керченскую переправу заявил во вторник глава Минтранса Виталий Савельев во время совещания Владимира Путина с правительством.

С начала июля перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края скапливалась большая очередь. В понедельник она растянулась до 13 километров, но к утру вторника уменьшилась до четырех. Очереди были связаны с ростом числа автотранспорта и подлежащего досмотру багажа. Минтранс отмечал, что запустил дополнительные пункты досмотра.

Крымский мост открыт для проезда легкового автотранспорта и туристических автобусов, все грузовые автомобили проезжают в Крым и обратно либо с помощью Керченской паромной переправы, либо сухопутным маршрутом через Херсонскую, Запорожскую область и ДНР.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Недовольный Байден отпинал трибуну во время выступления
Бербок сделала дерзкое заявление о России и Путине
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта