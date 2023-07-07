Большие десантные корабли начали перевозку машин на Керченской переправе

«Два больших десантных корабля начали перевозку гражданских автомобилей на паромной переправе (в Керчи. — Прим. ред.)», — заявил собеседник агентства.
Лукашенко отметил, что пробка из 260 авто в направлении из Крыма на мост заметно сократилась. На 18:30 мск длина затора не превышала 300 метров.
О готовности Минобороны предоставить десантные корабли для перевозки машин через Керченскую переправу заявил во вторник глава Минтранса Виталий Савельев во время совещания Владимира Путина с правительством.
С начала июля перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края скапливалась большая очередь. В понедельник она растянулась до 13 километров, но к утру вторника уменьшилась до четырех. Очереди были связаны с ростом числа автотранспорта и подлежащего досмотру багажа. Минтранс отмечал, что запустил дополнительные пункты досмотра.
Крымский мост открыт для проезда легкового автотранспорта и туристических автобусов, все грузовые автомобили проезжают в Крым и обратно либо с помощью Керченской паромной переправы, либо сухопутным маршрутом через Херсонскую, Запорожскую область и ДНР.