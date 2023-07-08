В Москве осудили шестерых фигурантов дела о хищении около 500 млн рублей у Минобороны

«Приговором Черемушкинского районного суда города Москвы все фигуранты признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), и им назначено наказание с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В результате преступных действий всех членов организованной преступной группы по четырем договорам субподряда в период с 3 ноября 2012 по 20 августа 2015 года были похищены денежные средства в сумме 482 млн 876 тыс. 943 рубля 77 копеек, которые в указанный период времени были распределены между участниками преступной группы, а также использовались для ее функционирования», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, одному из совладельцев ООО «Строй сервис групп» Марангозяну М. С. судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, генерального директора этой же компании Авербаха С. Л. суд приговорил к 7 годам колонии, а начальник строительного участка Голубченко С. В. и генеральный директор ООО «Инсетьстроймеханизация» (по совместительству директору по административной работе ООО «Строй сервис групп») Осипова К. Ш. получили по 6 лет колонии.
Самое мягкое наказание суд назначил главному бухгалтеру ООО «Строй сервис групп» Власенко И. А. — лишение свободы на 5 лет.
Как установил суд, Марангозян, являясь одним из совладельцев ООО «Строй сервис групп», которое в качестве субподрядчика выполняло работы на объектах Минобороны, вместе с пособниками занимался хищением денежных средств в особо крупном размере. Им была создана организованная преступная группа и был разработан детальный преступный план, рассказали в суде.
«За счет своего служебного положения Марангозян имел общую информацию об этапах финансирования по заключенным государственным контрактам между Министерством обороны Российской Федерации и ФГУП и “Спецстройинжиниринг при Спецстрое России” и выделении на выполнение государственных контрактов бюджетных денежных средств», — сказал представитель суда.
Он также добавил, что Марангозян обеспечил заключение коррупционным путем за вознаграждение между ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России» и подконтрольной субподрядной организацией ООО «Строй сервис групп», договоров субподряда на выполнение работ на различных объектах строительства Министерства обороны РФ.
Для этого, следует из приговора, была изготовлена подложная договорная и бухгалтерская документация, где были проставлены печати и подписи от имени номинальных генеральных директоров подысканных подконтрольных обществ. В результате бюджетные денежные средства от государственных контрактов перечислялись на расчетные счета подконтрольных юридических лиц, фактически не ведущих финансово-хозяйственную деятельность. После этого между участниками организованной преступной группы распределялись похищенные деньги.