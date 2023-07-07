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7 июля, источник: Коммерсантъ

В городах Подмосковья из-за сильных ливней подтоплены улицы

В Подмосковье вечером 7 июля прошли сильные дожди и грозы. В Коломне от удара молнии пострадала женщина. Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. В Москве в ночь на 8 июля, как ожидается, выпадет 20% месячной нормы осадков.

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Очевидцы публикуют видеозаписи с затопленных улиц из Коломны, Красногорска, Орехово-Зуево. Как сообщили «РИА Новости» в экстренных службах, в Коломне женщина передвигалась на самокате и в этот момент в него ударила молния. «Она доставлена в Коломенскую ожоговую больницу. Предварительно, у нее ожог ступней», — сообщил собеседник агентства.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев перевел коммунальные службы на усиленный режим работы. Гроза, дождь, град, ветер до 20 м в секунду — «то, что нас ожидает по сообщениям МЧС до 12:00 8 июля», добавил он.

В Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы сообщили, что в ночь на 8 июля в отдельных районах столицы за ночь может выпасть до 14 мм осадков — почти 20% месячной нормы. На московских улицах дежурят бригады ГУП «Мосводосток» для быстрого пропуска воды в водостоки.

Александр Кислов

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