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01:15 (мск), источник: РБК

Губернатор сообщил о двух сбитых беспилотниках вблизи Воронежа

Система ПВО сбила два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), направлявшихся к Воронежу, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев. Месяц назад после падения дрона в Воронеже была повреждена многоэтажка, три человека получили ранения из-за осколков.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Средствами ПВО на подлете к Воронежу выявлены и уничтожены два БПЛА. Жертв, пострадавших, разрушений нет», — написал он.

Как пишет Baza, воронежцы рассказали о звуках взрывов на западе города. Кроме того, люди видели, как один из дронов летел в сторону города.

Около месяца назад беспилотник упал в Воронеже у многоэтажного дома. Тогда власти сообщали о трех пострадавших — их посекло осколками стекла, госпитализация им не понадобилась.

Следственный комитет после произошедшего завел уголовное дело о теракте (п. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК — теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, создавший угрозу гибели людей и повлекший значительный ущерб). По версии следствия, атаку с использованием дрона с бомбой совершили «лица, действующие в интересах военно-политического руководства Украины».

Российские города, находящиеся недалеко от Украины, часто подвергаются атакам беспилотников. Накануне, 6 июля, белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что на подлете к областному центру были «сбиты несколько воздушных целей». По данным Mash, в регионе были замечены девять беспилотников самолетного типа.

Однако дроны атакуют и более отдаленные от Украины регионы России. 4 июля Минобороны страны заявило, что в Новой Москве были уничтожены четыре украинских беспилотника, еще один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории Одинцовского района Подмосковья.

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