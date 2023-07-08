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09:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Белгородские власти приостановят возвращение эвакуированных жителей в Шебекино из-за обстрелов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что из-за ночных обстрелов Шебекино будет приостановлено возвращение эвакуированных жителей в город из пунктов временного размещения. Кроме того, губернатор объявил двухдневные выходные для строителей, которые занимаются восстановлением Шебекино.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Дорогие друзья! После ночных событий в Шебекино приняли решение на два дня объявить выходные для наших строителей, которые занимаются восстановлением города. И приостановим возвращение жителей из пунктов временного размещения. Будем ориентироваться по оперативной обстановке, которая будет складываться», — написал Гладков в Telegram.

Сегодня ночью, 8 июля, Шебекино был обстрелян реактивной системой залпового огня «Град». По предварительной информации, никто не пострадал. Один из снарядов попал на территорию центрального рынка. Произошло возгорание. Также загорелись овощная база и один автомобиль.

Обстрел Шебекино произошел на фоне обсуждения возвращения жителей в город. Многие покинули населенный пункт в июне на фоне массированных обстрелов. Местные власти 4 июля сообщали, что эвакуированным предложат вернуться в течение двух недель. Планировалось в дежурном режиме открыть детские сады с 10 июля.

Эрдни Кагалтынов

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