В Хакасии обнаружили курган с колесничим бронзового века Археологи рассказали про необычное захоронение бронзового века.
Фоторепортажи
9Показаны лучшие фотографии 2023 года, сделанные дронами
28Праздник общей еды: кто победил в конкурсе Pink Lady Food Photographer of the Year
11:00 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский

ДОНЕЦК, 8 июл — РИА Новости. Украинские войска в субботу утром обстреляли Донецк и Гольмовский, выпустив 23 снаряда за 30 минут, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09.50 — н.п. Дзержинск — н.п. Гольмовский: выпущено семь снарядов калибром 152 мм… 10.00 — н.п. Кураховка — г. Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 мм… 10.10 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 мм… 10.20 — н.п. Кураховка — г. Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 мм», — говорится в сообщении представительства.

Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Недовольный Байден отпинал трибуну во время выступления
Бербок сделала дерзкое заявление о России и Путине
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта