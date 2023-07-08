Украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09.50 — н.п. Дзержинск — н.п. Гольмовский: выпущено семь снарядов калибром 152 мм… 10.00 — н.п. Кураховка — г. Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 мм… 10.10 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 мм… 10.20 — н.п. Кураховка — г. Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 мм», — говорится в сообщении представительства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.