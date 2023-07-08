ВСУ обстреляли российскую администрацию Харьковской области

«Работники военно-гражданской администрации были подвергнуты артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных формирований киевского режима. Несмотря на это мы продолжим работу, не получится нас запугать», — говорит Ганчев на видео.
Он отметил, что сотрудники администрации находились на подконтрольной России территории Харьковской области, осколки попали в одну из служебных машин. По информации Ганчева, люди отделались царапинами, жертв нет.
Как уточнили РИА Новости в администрации, обстрел произошел во время передачи подарков жителям региона ко Дню семьи, любви и верности.
Вооруженные силы РФ контролируют часть Харьковской области, примыкающую к России у Белгородской области. В начале июня глава Ганчев сообщал РИА Новости, что в подконтрольных РФ 29 населенных пунктах Харьковской области живут около 3 тысяч человек.