В Тель-Авиве протестующие из-за судебной реформы перекрыли шоссе

Ранее в субботу более 100 тысяч человек митинговали против судебной реформы на центральной улице Каплан в Тель-Авиве перед комплексом правительственных зданий. Подобные стихийные акции еженедельно проходят уже 27 недель подряд.
Значительная часть протестующих начала расходиться по домам, однако группа наиболее активных демонстрантов начала движение в сторону центральной автомагистрали города — шоссе Аялон. Их активно поддерживают оставшиеся протестующие, которые размахивают флагами и выкрикивают антиправительственные лозунги.
К шоссе стянуты большие силы полиции, которые пока не принимают меры по разгону демонстрантов. На место были также вызваны подразделения конной полиции.
Несколько дней назад шоссе Аялон было заблокировано в течение нескольких часов в ходе несогласованной акции протеста против судебной реформы. Полиция тогда применила водометы и прибегла к жестким задержаниям активистов.