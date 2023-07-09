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00:13 (мск), источник: © РИА Новости

В Тель-Авиве протестующие из-за судебной реформы перекрыли шоссе

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июл — РИА Новости. Протестующие из-за судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху перекрыли центральное шоссе Тель-Авива после окончания согласованной акции протеста в центре города, на которой собрались десятки тысяч израильтян, сообщает корреспондент РИА Новости.

Источник: AP 2023

Ранее в субботу более 100 тысяч человек митинговали против судебной реформы на центральной улице Каплан в Тель-Авиве перед комплексом правительственных зданий. Подобные стихийные акции еженедельно проходят уже 27 недель подряд.

Значительная часть протестующих начала расходиться по домам, однако группа наиболее активных демонстрантов начала движение в сторону центральной автомагистрали города — шоссе Аялон. Их активно поддерживают оставшиеся протестующие, которые размахивают флагами и выкрикивают антиправительственные лозунги.

К шоссе стянуты большие силы полиции, которые пока не принимают меры по разгону демонстрантов. На место были также вызваны подразделения конной полиции.

Несколько дней назад шоссе Аялон было заблокировано в течение нескольких часов в ходе несогласованной акции протеста против судебной реформы. Полиция тогда применила водометы и прибегла к жестким задержаниям активистов.

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