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04:37 (мск), источник: ТАСС

В Тель-Авиве полиция применила водометы для разгона протестующих на шоссе

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июля. /ТАСС/. Израильская полиция применила в субботу вечером водометы с целью разгона демонстрантов, перекрывших движение по основному шоссе на востоке Тель-Авива в ходе акции протеста против судебной реформы. Об этом сообщила газета The Times of Israel. Сейчас шоссе Аялон открыто для движения в обоих направлениях, передает корреспондент ТАСС.

Источник: AP 2023

В субботу оппозиция в очередной раз провела массовые акции протеста против судебной реформы по всей стране, крупнейшая из них состоялась возле комплекса правительственных зданий в Тель-Авиве. По оценке организаторов, на улицы города вышли порядка 180 тыс. человек. Десятки демонстрантов после основного митинга перекрыли шоссе Аялон в нескольких местах, уточняет The Times of Israel.

Участники демонстрации в Тель-Авиве скандировали лозунги в защиту демократии, размахивали израильскими флагами и требовали от властей прекратить продвижение судебной реформы. Нынешнее правительство Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху было сформировано в конце 2022 года. Одним из его первых резонансных проектов стал план судебной реформы, представленный в январе. Он предусматривает ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти контроля за отбором судей.

Этот проект вызвал массовые протесты либеральной оппозиции. По мнению противников реформы, она подорвет демократические основы израильской государственности. Нетаньяху настаивает на том, что эти преобразования уравновесят полномочия всех ветвей власти и сделают политическую систему страны более демократичной.

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