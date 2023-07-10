Танк Т-80БВ уничтожил опорный пункт ВСУ по наводке дрона

На видео Минобороны — кадры работы танка Т-80БВ мотострелкового соединения Западного военного округа: экипаж получил цель, выкатывается на огневую точку и открывает огонь по вражескому опорному пункту с закрытой огневой позиции, огонь корректирует расчет разведывательного беспилотника.
«По врагу танк работает с закрытой позиции. Боевая машина менее заметна для противника. Первый выстрел пристрелочный. Командир батальона корректирует огонь. Последующие удары — точно по цели. На кадрах с воздуха видно, как снаряды падают прямо в лесопосадку, где расположен опорник украинских боевиков», — сообщили в Минобороны.
Уточняется, что до противника порядка пяти километров. В опорном пункте, по данным разведки, около 50 военнослужащих ВСУ, в том числе бойцы диверсионно-разведывательной группы.
В ведомстве добавили, что за расположением врага военнослужащие Западного военного округа «наблюдали около двух недель».