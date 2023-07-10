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05:16 (мск), источник: © РИА Новости

Танк Т-80БВ уничтожил опорный пункт ВСУ по наводке дрона

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Танкисты Западного военного округа (ЗВО) в зоне проведения спецоперации уничтожили опорный пункт ВСУ с диверсантами из Т-80БВ с закрытой огневой позиции с дистанции порядка 5 километров, корректировка огня осуществлялась расчетом беспилотника, сообщили в понедельник в Минобороны России.

Спецоперация на Украине
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На видео Минобороны — кадры работы танка Т-80БВ мотострелкового соединения Западного военного округа: экипаж получил цель, выкатывается на огневую точку и открывает огонь по вражескому опорному пункту с закрытой огневой позиции, огонь корректирует расчет разведывательного беспилотника.

«По врагу танк работает с закрытой позиции. Боевая машина менее заметна для противника. Первый выстрел пристрелочный. Командир батальона корректирует огонь. Последующие удары — точно по цели. На кадрах с воздуха видно, как снаряды падают прямо в лесопосадку, где расположен опорник украинских боевиков», — сообщили в Минобороны.

Уточняется, что до противника порядка пяти километров. В опорном пункте, по данным разведки, около 50 военнослужащих ВСУ, в том числе бойцы диверсионно-разведывательной группы.

В ведомстве добавили, что за расположением врага военнослужащие Западного военного округа «наблюдали около двух недель».

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