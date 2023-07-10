Пушилин рассказал о ситуации на Краснолиманском направлении

«На Краснолиманском направлении есть достаточно существенные улучшения позиций российских подразделений», — сказал он.
По словам Пушилина, уничтожено «достаточно большое количество как живой силы, так и техники противника».
Как сообщило сегодня Минобороны, штурмовики Су-25СМ «Грач» Центрального военного округа нанесли ракетные удары по местам скопления украинских военных на Краснолиманском направлении. Для атаки использовались 122-миллиметровые осколочно-фугасные неуправляемые ракеты С-13ОФ.
До этого авиация и артиллерия ударили по трем пунктам временной дислокации, складу боеприпасов, а также районам сосредоточения живой силы и огневых средств ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Серебрянское Лесничество, Невское, Терны.