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11:02 (мск), источник: © РИА Новости

Пушилин рассказал о ситуации на Краснолиманском направлении

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Российские подразделения улучшили позиции на Краснолиманском направлении, сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире «России 24».

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На Краснолиманском направлении есть достаточно существенные улучшения позиций российских подразделений», — сказал он.

По словам Пушилина, уничтожено «достаточно большое количество как живой силы, так и техники противника».

Как сообщило сегодня Минобороны, штурмовики Су-25СМ «Грач» Центрального военного округа нанесли ракетные удары по местам скопления украинских военных на Краснолиманском направлении. Для атаки использовались 122-миллиметровые осколочно-фугасные неуправляемые ракеты С-13ОФ.

До этого авиация и артиллерия ударили по трем пунктам временной дислокации, складу боеприпасов, а также районам сосредоточения живой силы и огневых средств ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Серебрянское Лесничество, Невское, Терны.

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