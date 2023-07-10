12:22 (мск), источник: РБК
Маск допустил потерю Киевом территорий при провале контрнаступления
Масштабного наступления Украины не произошло, так как в случае провала российские войска могут занять еще больше территорий, считает владелец Twitter.
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Масштабного наступления Украины не было, так как в случае провала российские войска могут занять еще больше территорий, считает владелец Twitter Илон Маск, богатейший человек в мире (Forbes оценивает его состояние в $245,9 млрд).
По его мнению, какая бы сторона не перешла в наступление на укрепленные оборонительные позиции, она «потеряет гораздо больше солдат».
«Если украинское наступление потерпит неудачу с большими потерями, российская контратака захватит гораздо больше территории. Поэтому не было крупного наступления», — написал он в Twitter.
Минобороны России регулярно отчитывается о срыве украинского наступления и больших потерях Киева. Украинские войска с начала июня потеряли 259 танков и 780 бронемашин, утверждал также президент Владимир Путин.
Бизнесмен неоднократно высказывался по поводу боевых действий на Украине. В июне он согласился с мнением американского бизнесмена Дэвида Сакса, который заявил, что «с каждым днем становится ясно, что украинское контрнаступление не достигает ни одной из первоначально заявленных целей». Миллиардер сравнил ситуацию с военной кампанией США в Афганистане.
На протяжении двух десятилетий нас уверяли, что мы побеждаем в Афганистане. Все эти сообщения оказались ложью. К сожалению, похоже, что мы движемся к такому же результату на Украине.
В октябре прошлого года Маск предположил, что военные действия на Украине завершатся тем, что Крым останется частью России, а Москва сможет добиться нейтрального статуса соседней страны. Издание Vice со ссылкой на экономиста Яна Бреммера писало, что бизнесмен разговаривал с президентом Владимиром Путиным, перед тем как опубликовать твит со своей версией исхода конфликта. Миллиардер и Кремль это отрицали. Маск утверждал, что говорил с Путиным «лишь однажды около 18 месяцев назад», речь шла о космосе. Позднее он признал безуспешность своих попыток добиться деэскалации конфликта на Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Маску приехать на Украину и после этого предполагать, как завершится конфликт.
В Кремле, комментируя слова бизнесмена, заявили, что подобные инициативы «разбиваются» об отказ Зеленского вести переговоры с Путиным, а также исключили «достижение мира без выполнения условий России».