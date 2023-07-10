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15:13 (мск), источник: © РИА Новости

Средства ПВО перехватили пять управляемых ракет С-200

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки перехватили пять управляемых ракет комплекса С-200 и 8 беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости
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«Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять выпущенных ВСУ управляемых ракет зенитного ракетного комплекса С-200», — говорится в сводке ведомства.

Утром Минобороны сообщило, что Киев пытался 9 июля атаковать территорию РФ ракетами С-200: две ракеты уничтожены ПВО, ещё две отклонены РЭБ, жертв и разрушений нет.

Кроме того, уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Хлеборобное Запорожской области, Горловка, Марьинка Донецкой народной республики, Новокраснянка и Сватово Луганской народной республики, говорится в сообщении.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 453 украинских военных самолета, 241 вертолет, 4956 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10615 танков и других боевых бронированных машин, 1137 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5399 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11565 единиц специальной военной автомобильной техники.

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