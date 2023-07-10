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Спецоперация на Украине
15:32 (мск), источник: Ведомости

Минобороны сообщило об уничтожении 4845 наемников в ходе спецоперации на Украине

В ходе боевых действий на Украине было уничтожено 4845 иностранных наемников, воевавших на стороне Киева. Об этом рассказали в Telegram-канале Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на 30 июня достоверно подтверждено уничтожение в ходе боевых действий 4845 иностранных наемников в подавляющей части из США, Канады и европейских стран. Еще 4801 иностранный боевик сбежал с территории Украины, разобравшись с отношением к ним со стороны киевского режима», — сообщили в военном ведомстве.

По данным Минобороны, в настоящий момент на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) действуют 2029 наемников. Всего с начала спецоперации на территорию Украины прибыло 11675 иностранных наемников из 84 государств. Больше всего приехало из Польши — 2600 человек, США и Канады — более 900, Грузии — более 800, по 700 человек из Румынии и Великобритании. Также по несколько сотен прибыли из Хорватии, Франции и с подконтрольной Турции части Сирии.

В Минобороны подчеркивают, что командиры подразделений ВСУ не несут ответственность за потери среди иностранных наемников, которых «бросают в “мясные штурмы”.

Эвакуация раненных наемников происходит по остаточному принципу, уточнили в министерстве.

По данным военного ведомства, в связи с высокими потерями ВСУ Киев последний месяц ведет вербовку иностранных наемников в Аргентине, Бразилии, Афганистане, Ираке и в подконтрольных американцам районах Сирии, а также усилил вербовку в США и Канаде, так как интерес к этому вопросу значительно упал в европейских странах. «Эта работа ведется на базе украинских загранучреждений при содействии западных спецслужб, в первую очередь, ЦРУ и подконтрольных ему частных военных компаний (“Акэдеми”, “Кьюбик” и “Дин корпорейшн”)», — уточнили в Минобороны.

В июне «РИА Новости» со ссылкой на военно-дипломатический источник в Дамаске сообщили, что США пытаются наращивать вербовку желающих воевать на стороне ВСУ. По его словам, американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ) ведет переговоры с курдскими отрядами самообороны и шейхами ряда арабских кланов. Боевикам, по данным собеседника, предлагают месячный оклад в размере $2 000.

В Кремле ранее заявляли, что наличие иностранных наемников в рядах ВСУ не изменит ход спецоперации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в феврале отмечал, что наемники в ВСУ могут затянуть спецоперацию и «доставить больше страданий украинскому народу». Он подчеркивал, что изменить ход событий это не способно.

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