Горящий польский танк PT-91 Twardy впервые показали на видео

В коротком ролике вначале можно увидеть полыхающий чешский Т-72ЕА, в котором продолжают взрываться боеприпасы. Видно, что танк наехал на мину, ударной волной сорвало гусеничную ленту и выбило опорный каток.
Возможно, потом его еще добили артиллерийским снарядом или противотанковой управляемой ракетой. Ранее уже сообщалось о таких потерянных боевых машинах.
Рядом горит американский гусеничный М113. Корпус бронетранспортера так сильно изуродован, что сразу трудно определить, что перед нами именно этот заокеанский многотонный «подарок» ВСУ.
Третий же навсегда выведенный из строя объект как раз и есть польский PT-91. У него также наблюдается внутренний пожар. Причем, если из люков башни к небу поднимается густой дым, то из открытого люка механика-водителя бьют языки пламени. Вспыхнувшее дизельное топливо видно под нижней лобовой деталью корпуса.
Украинские пропагандисты много говорили о неуязвимости этой модификации экспортного Т-72М1 начала 80-х годов, но, как мы видим, ничего выдающегося в этой поделке нет. В плане защищенности Twardy значительно уступают не только российским версиям «семьдесят второго», но даже и Т-62М, которые без особых последствий для экипажа могут переживать наезды на противотанковые мины.