СК расследует факты жестокого обращения ВСУ с российскими пленными

«Следователи будут расследовать факты жестокого обращения со стороны Вооруженных сил Украины с российскими военнопленными… Указанным фактам будет дана уголовно-правовая оценка», — говорится в заявлении.
Ранее в понедельник доброволец с позывным «Топаз» рассказал, что на Запорожском направлении российских военнопленных специально гонят перед наступающими украинскими подразделениями для «разминирования» — чтобы погибали они, а не солдаты ВСУ.
Он также сообщил, что в плену ему угрожали убийством и избивали перед приездом украинского «репортера». По словам добровольца, таким образом его пытались заставить признаться в том, что российские военные якобы наносят удары по мирным гражданам на Украине.