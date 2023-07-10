Ученые выяснили, в чем главная особенность творческих людей Они легче переносят одиночество
Фоторепортажи
11Разрушение Каховской ГЭС
9Показаны лучшие фотографии 2023 года, сделанные дронами
10 июля, источник: © РИА Новости

СК расследует факты жестокого обращения ВСУ с российскими пленными

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Следственный комитет России расследует факты жестокого обращения с российскими военнопленными со стороны украинских боевиков, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Следователи будут расследовать факты жестокого обращения со стороны Вооруженных сил Украины с российскими военнопленными… Указанным фактам будет дана уголовно-правовая оценка», — говорится в заявлении.

Ранее в понедельник доброволец с позывным «Топаз» рассказал, что на Запорожском направлении российских военнопленных специально гонят перед наступающими украинскими подразделениями для «разминирования» — чтобы погибали они, а не солдаты ВСУ.

Он также сообщил, что в плену ему угрожали убийством и избивали перед приездом украинского «репортера». По словам добровольца, таким образом его пытались заставить признаться в том, что российские военные якобы наносят удары по мирным гражданам на Украине.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Зеленский рассказал о способе закончить конфликт на Украине за пять минут
США признались в преступлениях на Украине
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
расследованиеСК