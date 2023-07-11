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05:21 (мск), источник: © РИА Новости

Артиллеристы ЦВО уничтожили американскую М777 в зоне СВО

ЛУГАНСК, 11 июл — РИА Новости. Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили американскую гаубицу М777 на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Военнослужащие самоходной артиллерийской установки (САУ) “Мста-С” Центрального военного округа (ЦВО) в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили артиллерийскую установку М777 иностранного производства на Краснолиманском направлении», — сообщили в оборонном ведомстве.

По словам командира орудия с позывным «Охотник», они работают по разным целям.

«Работаем по живой силе противника, бронетехнике, укрепрайонам, выполняем разные задачи. Приходилось и по иностранным образцам работать. М777 — артиллерийские орудие — успешно уничтожили», — рассказал он.

В Минобороны отметили, что корректировка артиллерийского огня выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить орудие противника минимальным количеством выстрелов на дальности более 18 километров. Расчеты, принимавшие участие в уничтожении артиллерии противника, представлены к государственным и ведомственным наградам, а также поощрены дополнительным денежным вознаграждением.

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