Артиллеристы ЦВО уничтожили американскую М777 в зоне СВО

«Военнослужащие самоходной артиллерийской установки (САУ) “Мста-С” Центрального военного округа (ЦВО) в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили артиллерийскую установку М777 иностранного производства на Краснолиманском направлении», — сообщили в оборонном ведомстве.
По словам командира орудия с позывным «Охотник», они работают по разным целям.
«Работаем по живой силе противника, бронетехнике, укрепрайонам, выполняем разные задачи. Приходилось и по иностранным образцам работать. М777 — артиллерийские орудие — успешно уничтожили», — рассказал он.
В Минобороны отметили, что корректировка артиллерийского огня выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить орудие противника минимальным количеством выстрелов на дальности более 18 километров. Расчеты, принимавшие участие в уничтожении артиллерии противника, представлены к государственным и ведомственным наградам, а также поощрены дополнительным денежным вознаграждением.